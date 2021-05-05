В Турции задержали украинок, которые устроили эротическую фотосессию на яхте. Видео

РепортерUA 05 мая 2021 - 12:43

В Турции задержали украинок, которые устроили эротическую фотосессию на яхте в заливе Фетхие. Видео в YouTube опубликовала турецкая Lider Gazete

Сообщается, что компанию на частной яхте в районе провинции Мугла засняли местные жители. На кадры попали двое мужчин и шесть женщин, некоторые девушки были полностью обнаженными, они устроили на яхте эротическую фотосессию. 

«Появление такого изображения в период локдауна и в месяц Рамадан вызвало большое негодование», - сообщила Lider Gazete. 

Одна из украинок, которая была на яхте, рассказала у себя в соцсетях, что видео, которое попало в СМИ, засняли с другой яхты. После того как информация попала в медиа, компанию задержала полиция.

«Как вы уже поняли, в мусульманских странах лучше не делать голых фото. Если вы хотите сделать откровенные фото, то лучше делать это максимально скрытно. И скрывайте локацию. Мы фоткались с девчонками и с другой яхты нас засняли. Каким-то образом это попало в СМИ и нас задержала полиция», - рассказала девушка. 

По ее словам, после дачи объяснений правоохранители их отпустили. 

Как сообщал РепортерUA ранее, в Дубае арестовали участниц интимной фотосессии, которую устроили на балконе небоскреба. Среди задержанных были и украинки. Позже задержанных украинок депортировали.

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