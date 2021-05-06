В Рио-де-Жанейро в перестрелке с полицейскими погибли 25 человек. Видео

РепортерUA 06 мая 2021 - 20:50

В метрополитене бразильского мегаполиса Рио-де-Жанейро произошла перестрелка между полицейскими и подозреваемыми в наркоторговле. В результате погибли не менее 25 человек, сообщает Globo.

Указано, что стрельба произошла в ходе спецоперации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Жакарезинью – северной зоне города.

Среди жертв – один офицер полиции и 24 подозреваемых. Полицейский Андре Фриас скончался в результате ранения в голову. Ранение получили два пассажира поезда метрополитена и двое полицейских.

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