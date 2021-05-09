В Одессе произошла массовая драка из-за запрещенной символики. Видео

Сегодня, 9 мая, в Одессе, на Аллее славы, из-за замечания полицейских о запрещенной символике произошла массовая драка. Об этом сообщает Думская.
По информации журналистов, участники демонтрации несли потрет Жукова с георгиевской лентой. Также полицейские задержали провокаторов, кричавших: «Одесса - русский город».
По информации самих правоохранителей, они привлекли к ответственности двух граждан за публичное использование запрещенной символики: мужчину в возрасте 63 лет, который пришел в парк Шевченко с георгиевской лентой, еще одного - 17-летнего парня - на Аллею Славы со свастикой.