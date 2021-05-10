Как в Запорожье проходил мотопробег ко Дню Победы. Видео

РепортерUA 10 мая 2021 - 13:01

В Запорожье 9 мая состоялся мотопробег в честь Дня Победы. С самого утра на территории Музея техники Богуслаева собралось более сотни людей. Многие пришли с портретами отцов и дедов, погибших в годы войны.‌

‌Здесь всех встречал оркестр, а от заводской проходной к музею проехала колонна военной техники, в составе которой легендарный танк Т-34 и БРДМ (бронированная разведывательно дозорная машина). Также состоялся мотопробег.

Присутствующие возложили цветы к Мемориалу «Скорбящая мать». 

‌Как проходило мероприятие, смотрите на видео РепортерUA. 

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