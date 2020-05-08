СБУ: Житель Запорожской области готовил провокации на День победы. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность пропагандиста «русского мира», который вел активную сепаратистскую деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
По данным следствия житель Мелитополя создал в одном из популярных мессенджеров группу под названием «Melitopol Vostanie», в которой регулярно размещал деструктивные материалы. Агитатор, в частности призывал к свержению конституционного строя, пропагандировал идеи насильственной федерализации и выхода южных областей по составу Украины, поддерживал идею создания фейковых «Запорожской республики» и «Новороссии».
Кроме того накануне празднования «Дня победы над нацизмом во второй мировой войне» мужчина пытался организовать ряд провокаций. В частности, он планировал распространять агитационную продукцию с призывами к созданию так называемой «Новороссии» и силового захвата власти. Среди жителей Мелитополя он подыскивал исполнителей, которые распространяли собственноручно изготовлении им открытки.
Также администратор данной группы предлагал лицам, которые разделяют его взгляды вступать в так называемый «Легион» и выполнять задачи по наблюдению военными объектами, рисовать антиукраинские граффити и расклеивать листовки сепаратистского характера.
Во время проведения следственных действий правоохранители изъяли компьютерную технику с доказательствами антиукраинской деятельности, открытки, мобильные телефоны и различную сепаратистскую символику. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.