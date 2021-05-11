В Португалии инспекторов миграционной службы осудили за убийство украинца

В Португалии 10 мая трех инспекторов миграционной службы приговорили к тюремному заключению за убийство украинца Игоря Гоменюка. Обвиняемых признали виновными в посягательстве на физическую неприкосновенность. Об этом сообщают телеканал TVI.
Суд Лиссабона установил, что инспекторы били украинца, находящегося в наручниках, ногами и дубинками, сломав ему ребра и вызвав удушье.
Инспекторы Дуарте Лаха и Луис Силва были приговорены к девяти годам тюремного заключения. Инспектор Бруно Соуза - к семи годам заключения.
Вместе с тем судья Руи Коэльо, который рассматривал дело о смерти украинца, заявил, что обвиняемые не планировали совершить умышленное убийство.
Гоменюка задержали сотрудники миграционной службы 10 марта 2020 года. Ему объявили о запрете въезда в Португалию, несмотря на наличие разрешения на работу в Евросоюзе. 12 марта украинца нашли мертвым в камере для депортируемых.
Получив результаты судмедэкспертизы, полиция задержала трех подозреваемых, офицеров миграционной службы.
В связи со скандалом с убийством украинца директор миграционной службы Португалии и его заместитель подали в отставку
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube, Twitter.