Вывозили из зоны ООС: задержаны члены ОПГ, которые торговали оружием в Запорожской области. Фото. Видео

РепортерUA, фото и видео полиции 14 мая 2021 - 10:46

Полиция провела спецоперацию по задержанию преступной группы, которая занималась торговлей оружием в Запорожской и Днепропетровской областях. Одновременно проведено 20 обысков.

Злоумышленники наладили сбыт оружия, боеприпасов и взрывчатки, которые незаконно вывозили с территории проведения Операции Объединенных сил. Среди «товара» - гранаты Ф-1, РГД-5, кумулятивные гранаты РКГ-3м, тротил, автоматы и пистолеты. 

Как установили полицейские, преступная группировка с межрегиональными связями действовала на Днепропетровщине в течение 2020-2021 годов. Оперативники документировали преступную деятельность группы в течение нескольких месяцев. Было установлено, что в состав группировки вошли жители Днепропетровской области. «Товар» сбывали как из рук в руки, так и бесконтактно - через почтовые отправления.

Так, 12 мая, во время сбыта автомата АКСУ-74 участников группы задержали с привлечением взрывотехников и кинологов. В Днепре, Запорожье и на территории Днепропетровской области по местам проживания и в транспортных средствах участников группы проведено более 20 одновременных обысков.

В результате обнаружено и изъято: автомат АКСУ, направляющие противотанковые управляемые ракеты, мины, артиллерийские выстрелы, гранаты, патроны различного калибра, пистолеты, карабины и ружья. Также изъято 400 тыс. гривен и около 8 тыс. долларов США. По результатам проведенных следственных и розыскных действий шести лицам объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения). Двое уже задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Полицейские подали ходатайство о применении в отношении всех подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

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