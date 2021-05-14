В Бердянске произошла авария на канализационном коллекторе: нечистоты выбросило в море и лесополосу. Фото

В районе очистных «Бердянскводоканала» произошла авария на коллекторе, который транспортирует практически все городские стоки. Из-за этого порыва также случился масштабный выброс нечистот в лесопосадку в микрорайоне АКЗ и как утверждают местные жители, в Азовское море.
Как передает ПРОБердянск, с раннего утра коммунальщики пытаются ликвидировать последствия аварии. Инцидент произошел сегодня, 14 мая, около 5 утра, по Мелитопольскому шоссе в районе очистных «Бердянскводоканала». Сотрудники коммунального предприятия, которые работают на месте, сообщили, что труба коллектора в ужасном состоянии.
На данный момент ожидается приезд экологов, которые должны взять пробы грунта и оценить последствия аварии. В диспетчерской службе «Бердянскводоканала» сообщили о полном отключении водоснабжения в Бердянске.
Напомним, что в январе-феврале 2019 года произошло несколько аварий на самотечных коллекторах и вследствие этого появились нарушения в работе всей канализационной системы Бердянска. На ликвидацию аварийной ситуации в 2019 году были направлены средства бердянского городского бюджета в сумме 1,8 млн грн и из резервного фонда областного бюджета 1 млн грн.
Позже в городском совете Бердянска попросили 12 млн гривен на завершение ремонта коллектора, который обвалился в 2019 году.
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