В Бердянске произошла авария на канализационном коллекторе: нечистоты выбросило в море и лесополосу. Фото

РепортерUA, фото ПРОБердянск 14 мая 2021 - 14:57

В районе очистных «Бердянскводоканала» произошла авария на коллекторе, который транспортирует практически все городские стоки. Из-за этого порыва также случился масштабный выброс нечистот в лесопосадку в микрорайоне АКЗ и как утверждают местные жители, в Азовское море.

Как передает ПРОБердянск, с раннего утра коммунальщики пытаются ликвидировать последствия аварии. Инцидент произошел сегодня, 14 мая, около 5 утра, по Мелитопольскому шоссе в районе очистных «Бердянскводоканала». Сотрудники коммунального предприятия, которые работают на месте, сообщили, что труба коллектора в ужасном состоянии.

На данный момент ожидается приезд экологов, которые должны взять пробы грунта и оценить последствия аварии. В диспетчерской службе «Бердянскводоканала» сообщили о полном отключении водоснабжения в Бердянске. 

Напомним, что в январе-феврале 2019 года произошло несколько аварий на самотечных коллекторах и вследствие этого появились нарушения в работе всей канализационной системы Бердянска. На ликвидацию аварийной ситуации в 2019 году были направлены средства бердянского городского бюджета в сумме 1,8 млн грн и из резервного фонда областного бюджета 1 млн грн. 

Позже в городском совете Бердянска попросили 12 млн гривен на завершение ремонта коллектора, который обвалился в 2019 году.

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