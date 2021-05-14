Криклий и Петрашко подали в отставку

Министр экономики Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления об отставке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от фракции Слуга народа Александр Качура.
"В Раду поступили заявления об отставке по собственному желанию министров Петрашко и Криклия", - сообщил нардеп. По его словам, на внеочередном заседании парламента во вторник рассмотрят заявления глав министерств. "В понедельник вечером состоится заседание фракции Слуга Народа, на котором рассмотрят новые кандидатуры на должность Министра экономики и Министра инфраструктуры", - добавил Качура.