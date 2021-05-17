Рада соберется на внеочередное заседание для отставки министров

На этой неделе состоится по меньшей мере одно внеочередное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят кадровые вопросы. Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета.
«У нас планируется, как минимум, одно внеочередное заседание, а может быть и больше. Это внеочередное заседание будет касаться трех вещей. Это вопросы кадровые: написали заявления по собственному желанию - это господин Криклий и господин Петрашко, и есть представление премьер-министра Украины, касающееся господина Степанова», - сказал спикер.
Он также сообщил, что «Слуга народа» планирует созвать внеочередное заседание в пятницу.
«Я думаю, что или сегодня вечером, или завтра с утра, если будут собраны необходимые 150 подписей, будет созвано внеочередное заседание в 16.00, как обычно, и мы сможем рассмотреть эти важные для Кабинета министров вопросы», - отметил Разумков.
Он отметил, что перед увольнением министры должны будут отчитаться о своей работе.
Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр экономики Игорь Петрашко сами написали заявление на увольнение, а представление об отставке главы МОЗ Максима Степанова подал премьер-министр Денис Шмыгаль.
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