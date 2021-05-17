В США поезд, перевозивший химикаты, потерпел крушение. Видео

В США, рано утром в воскресенье возле города Сибли товарный поезд с опасными химикатами потерпел крушение. Вагоны загорелись, жителей окрестностей пришлось эвакуировать. Об этом в воскресенье, 16 мая, пишет The Associated Press.
ЧП произошло на юго-западной окраине города Сибли, где проживает около 3 тыс. человек.
«Около 30 железнодорожных вагонов сошли с рейсов и скопились вдоль рейсов. Поезд перевозил удобрения и нитрат аммония. При сильном воспламенении это вещество может привести к взрыву», - пишет издание.
В результате железнодорожной аварии в воздух поднялся густой черный дым. Учитывая сильный ветер, возникла угроза распространения огня на ближайшие территории. Местные власти приняли решение эвакуировать часть население в пределах 8 км от крушения.
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