Сегодня в Украине чтут память жертв геноцида крымских татар

Сегодня, 18 мая, в Украине чтут память жертв геноцида крымских татар. Именно в этот день в 1944 году советская власть начала депортацию целого народа и отправила его за тысячи километров от родной земли.
Многие из депортированных не выдержали страданий и уже никогда не вернулись домой.
Это был самый массовый этап сталинского геноцида крымскотатарского народа. Но эта депортация стала продолжением длительной репресивной кампании.
Архив СБУ опубликовал фото крымских татар, которых расстреляли в 1937-1938 годах за сопротивление большевикам и борьбу за свободу полуострова от советской власти.
Больше архивных документов по ссылкам:
«Депортированный Крым»
«Путь домой»
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