Сегодня в Украине чтут память жертв геноцида крымских татар

РепортерUA 18 мая 2021 - 09:33

Сегодня, 18 мая, в Украине чтут память жертв геноцида крымских татар. Именно в этот день в 1944 году советская власть начала депортацию целого народа и отправила его за тысячи километров от родной земли.

Многие из депортированных не выдержали страданий и уже никогда не вернулись домой. 

Это был самый массовый этап сталинского геноцида крымскотатарского народа. Но эта депортация стала продолжением длительной репресивной кампании.

Архив СБУ опубликовал фото крымских татар, которых расстреляли в 1937-1938 годах за сопротивление большевикам и борьбу за свободу полуострова от советской власти.

Больше архивных документов по ссылкам:

«Депортированный Крым»
«Путь домой»

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