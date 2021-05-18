В Китае неожиданно зашатался небоскреб: эвакуированы тысячи людей. Видео

РепортерUA 18 мая 2021 - 20:02

В китайском мегаполисе Шэньчжэнь эвакуировали тысячи людей из небоскреба, который неожиданно зашатался. Об этом сообщает ВВС во вторник, 18 мая.

В здании расположены многочисленные офисы и магазины. Люди поспешили покинуть 73-этажный небоскреб, высота которого составляет более 300 метров. SEG Plaza является 104 по высоте зданием в Китае и 212 по высоте в мире.

Местные власти пока не знают, в чем причина произошедшего. Здание было построено около 20 лет назад. Землетрясений в этом регионе зафиксировано не было.

Предварительный осмотр показал, что никаких трещин в основании здания нет, внешние стены не повреждены.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
﻿

Опрос

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Loading...