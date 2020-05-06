В жилом небоскребе в ОАЭ произошел пожар: есть пострадавшие

РепортерUA 06 мая 2020 - 10:37

В результате пожара в жилом небоскребе в Шардже, ОАЭ, пострадали как минимум семь человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Местные власти сообщили, что пожарные взяли под контроль распространение огня.

«Семь человек получили лечение от незначительных травм в результате пожара в башне в районе Аль-Нахда Шарджи и были доставлены в больницу для лечения», - говорится в сообщении.

В то же время, причину пожара не сообщают.

Ранее сообщалось, что вечером 5 мая в городе Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах загорелось 45-этажное жилое здание Abbco. Пожар возник на десятом этаже и распространился на все здание. Жильцов небоскреба и ближайших домов эвакуировали.

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