Кабмин упростил предпринимателям работу с кассовыми аппаратами

Кабинет министров изменил фискальные функции программными регистраторами расчетных операций (ПРРО) для ряда сфер применения. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Теперь, чтобы упростить работу с ПРРО, предпринимателям предоставили возможность применения в ПРРО вместе с квалифицированной электронной подписью усовершенствованной электронной подписи и/или усовершенствованной электронной печати (как упрощенного варианта) для оформления расчетных документов и передачи их в фискальный сервер Налоговой.
"Также обеспечивается возможность осуществления операций по выдаче наличных средств держателям электронных платежных средств через ПРРО (сейчас такие операции доступны только для классических РРО)", - добавили в ведомстве.