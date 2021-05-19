Кабмин упростил предпринимателям работу с кассовыми аппаратами

РепортерUA 19 мая 2021 - 19:53

Кабинет министров изменил фискальные функции программными регистраторами расчетных операций (ПРРО) для ряда сфер применения. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Теперь, чтобы упростить работу с ПРРО, предпринимателям предоставили возможность применения в ПРРО вместе с квалифицированной электронной подписью усовершенствованной электронной подписи и/или усовершенствованной электронной печати (как упрощенного варианта) для оформления расчетных документов и передачи их в фискальный сервер Налоговой.

"Также обеспечивается возможность осуществления операций по выдаче наличных средств держателям электронных платежных средств через ПРРО (сейчас такие операции доступны только для классических РРО)", - добавили в ведомстве.

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