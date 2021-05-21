В Киеве фотограф заставлял детей участвовать в порнографической съемке. Видео

В Киеве разоблачили фотографа, который создавал порнографические материалы с участием детей. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
Как стало известно, 38-летний мужчина работал детским фотографом в Киеве, а также организовывал экскурсии в одном из столичных музеев.
«Имея возможность войти в доверие к детям в возрасте от 8-ми до 18-ти лет, фигурант заставлял их путем шантажа и угроз участвовать в создании порнографического контента. Этот контент был распространен на территории США и стран Евросоюза. Благодаря совместному сотрудничеству с коллегами из указанных стран была получена дополнительная информация, подтверждающая участие в совершении преступления именно этого гражданина», - сообщил начальник Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции Евгений Макаров.
Если вы имеете информацию о противоправной деятельности правонарушителя, в полиции просят обращаться в Департамент защиты интересов общества и государства НПУ на электронный адрес dzisd@police.gov.ua.