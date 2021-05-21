В Киеве фотограф заставлял детей участвовать в порнографической съемке. Видео

РепортерUA 21 мая 2021 - 15:03

В Киеве разоблачили фотографа, который создавал порнографические материалы с участием детей. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Как стало известно, 38-летний мужчина работал детским фотографом в Киеве, а также организовывал экскурсии в одном из столичных музеев.

«Имея возможность войти в доверие к детям в возрасте от 8-ми до 18-ти лет, фигурант заставлял их путем шантажа и угроз участвовать в создании порнографического контента. Этот контент был распространен на территории США и стран Евросоюза. Благодаря совместному сотрудничеству с коллегами из указанных стран была получена дополнительная информация, подтверждающая участие в совершении преступления именно этого гражданина», - сообщил начальник Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции Евгений Макаров.

В настоящее время известно, что полученные фото- и видеоматериалы мужчина хранил в облачном хранилище. При этом установлено, что из IP-адреса, который использовал фотограф, осуществляется систематическое распространение детской порнографии, а это - более 400 файлов.
 
По месту жительства злоумышленника провели обыск. У него изъяли доказательную базу, порноконтент с участием детей - более 10 гигабайт, мобильные терминалы и компьютерную технику, которая использовалась при создании этого контента. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины.
 
Сейчас правоохранители устанавливают детей, пострадавших в результате действий фигуранта. В случае доказательства вины ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если вы имеете информацию о противоправной деятельности правонарушителя, в полиции просят обращаться в Департамент защиты интересов общества и государства НПУ на электронный адрес dzisd@police.gov.ua.

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