Фоторепортаж: запорожские байкеры открыли сезон джентельменским мотопробегом

РепортерUA 22 мая 2021 - 13:49

Сегодня, 22 мая, в Запорожье состоялся мотопробег в честь открытия мотосезона-2021. Мероприятие организовали представители движения »ЕдиноеМото Запорожье».

В честь открытия сезона байкеры решили устроить джентельменский мотопробег. В этот день некоторые мотоциклисты сняли привычные куртки и экипировку, чтобы облачиться в настоящих джентльменов: надеть костюмы-тройки, рубашки, пиджаки и бабочки.

Колонна стартовала в полдень от площади Запорожской и двигалась по проспекту Соборному.

Как это было, смотрите в фоторепортаже РепортерUA:

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