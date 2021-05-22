Фоторепортаж: запорожские байкеры открыли сезон джентельменским мотопробегом

Сегодня, 22 мая, в Запорожье состоялся мотопробег в честь открытия мотосезона-2021. Мероприятие организовали представители движения »ЕдиноеМото Запорожье».
В честь открытия сезона байкеры решили устроить джентельменский мотопробег. В этот день некоторые мотоциклисты сняли привычные куртки и экипировку, чтобы облачиться в настоящих джентльменов: надеть костюмы-тройки, рубашки, пиджаки и бабочки.
Колонна стартовала в полдень от площади Запорожской и двигалась по проспекту Соборному.
Как это было, смотрите в фоторепортаже РепортерUA:
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