ГБР проводит обыски в офисах Минэнерго: выявлено злоупотреблений на 1,5 млрд грн. Фото

Главное следственное управление ГБР разоблачило масштабную схему бесплатной передачи Минэнерго газораспределительных систем в пользование частным операторам. За три года государству нанесен ущерб на сумму почти 1,5 млрд гривен, сообщается на сайте ГБР.
Установлено, что 21 февраля 2017 постановлением Кабмина «Об обеспечении эффективного использования газораспределительных систем или их составляющих» был утвержден типовой договор эксплуатации газораспределительных систем. Документ предусматривает ежегодную оплату за эксплуатацию государственного имущества. В частности, в государственный бюджет должно перечисляться 10% от остаточной стоимости.
Однако в 2017 году тогдашние чиновники Минэнерго в сговоре с обл-, и горгазами заключили договора с 37 частными операторами, в которых предусмотрено безвозмездное пользование государственным имуществом.
В четверг сотрудники ГБР одновременно проводят 47 обысков, в том числе в офисах Минэнерго, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 37 операторов газораспределительных систем и по месту жительства бывших чиновников министерства.
«Проверяются на причастность к совершению преступления должностные лица Минэнерго и руководители операторов газораспределительных систем и их конечные бенефициарные владельцы», – говорится в сообщении.
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