Число жертв аварии с поездами в Пакистане продолжает расти

Количество жертв при столкновении двух пассажирских поездов на юге Пакистана достигло 62 человек. Пострадавших – более 100, сообщил телеканал BOL News со ссылкой на данные министерства железнодорожного транспорта утром во вторник, 8 июня.
К настоящему моменту уже возобновлено движение поездов по ветке, на которой произошло столкновение. Но спасательная операция продолжается, в ней принимает участие армия Пакистана.
Напомним, 7 июня произошла авария в районе города Готки в южной провинции Синд. Один из поездов сошел с рельсов, после чего в него врезался второй состав. В двух поездах находилось около 1 100 пассажиров.
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