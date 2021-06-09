Стрельба на Бабурке: напавшему на запорожского полицейского грозит срок. Фото

В Запорожье мужчина нанес сотруднику полиции телесные повреждения. Его задержали и сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, 8 июня около 14 часов в отдел полиции поступило сообщение о том, что возле одного из домов на улице Рубана, участковый офицер полиции при исполнении служебных обязанностей получил телесные повреждения от неизвестного мужчины.
По указанному адресу сразу выехали следственно-оперативная группа отдела полиции, оперативники, а также руководство территориального подразделения полиции. Выяснилось, что двое участковых офицеров во время несения службы на территории района, заметили на улице Рубана мужчину, который вел себя подозрительно и пытался избежать встречи с правоохранителями. Позже выяснилось, что он имел при себе сверток с наркотиками. Во время беседы с правонарушителем к полицейским подошли двое агрессивно настроенных мужчин, они выражались нецензурной бранью, на замечания полицейских не реагировали.
Один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в воздух. В этом время человек, у которого полицейские обнаружили наркотики, нанес несколько ударов участковому офицеру полиции, после чего неизвестные скрылись.
В ходе преследования, одного из злоумышленников удалось задержать сразу. Им оказался ранее судимый местный житель 1994 года рождения. Еще двух мужчин задержали в течение нескольких часов. У одного из них изъяли пистолет. Сейчас действиям правонарушителей предоставляется правовая квалификация.
По факту нападения на полицейского открыто уголовное производство по ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.
26-летний злоумышленник, который нанес полицейскому телесные повреждения задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ему сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.