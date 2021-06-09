В Днепре после ливня обрушилась набережная. Видео

РепортерUA 09 Июн 2021 - 22:22

В Днепре из-за продолжительного ливня обвалилась часть набережной. Улицы оказались затопленными, а автомобили плыли по воде.

Как пишут местные СМИ, осадки размыли тротуарную плитку на набережной, которая вместе с ограждением сползла в воду. На проезжей части стоит вода, достигая в некоторых местах верхней части колес.

Отметим, что непогода бушует на всей территории Украины. В Харькове и Керчи выпал град и прошли ливни. Пролетел смерч и ливень затопил дома в Мариуполе. Спасатели ГСЧС 15 раз осуществляли откачки дождевой воды из жилых домов и объектов инфраструктуры города. 

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