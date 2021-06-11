В Мелитополе сильный ливень затопил дома. Фото

В Мелитополе (Запорожская область) 10 июня сильный ливень затопил дома. На помощь вызывали спасателей.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, на ул. Костенко из-за большого количества осадков произошло подтопление домов. Бойцы ГСЧС с помощью мотопомпы откачали воду.
Во время происшествия пострадавших нет. От ГУ ГСЧС привлекалась 1 единица техники и 4 человека личного состава.
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