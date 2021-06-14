Запорожский ученый выиграл грант президента Украины. Грант на реализацию творческого проекта «Наноарт» получил младший научный сотрудник Бердянского государственного педагогического университета, графический дизайнер Сергей Ковачев.
Проект молодого ученого имеет цель создания артбука «Наноарт. Наука - это искусство», в котором будут представлены авторские работы. Научно-популярное издание наполнят контентом просветительского характера о нанотехнологиях, истории возникновения, применения и синтеза наноматериалов. Артбук позволит популяризировать современное украинское креативное искусство и продемонстрировать нераздельность науки и искусства, которые являются составляющими творческого процесса, дополняют друг друга и в своем единстве открывают новые грани познания вселенной.
Наноарт - это сочетание инновационного дизайна и нанотехнологий. Он является симбиозом науки и искусства и имеет целью создание инновационного культурного продукта. Особенностью этого процесса является обязательный физический эксперимент. С помощью высокотехнологичного оборудования необходимо получить наноструктуры, которые исследуются на сверхмощных микроскопах. Микроскопические изображения с помощью графических редакторов раскрашивают. Такие картины имеют не только научную ценность, они эстетически привлекательными.
Готовый артбук представят широкой публике, распространят библиотеками страны.
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