В МОЗ рассказали, можно ли беременным вакцинироваться от COVID

Беременные ни разу не участвовали в клинических исследованиях препаратов от коронавируса. По последним данным, COVID-вакцины, не содержащие живого микроорганизма, не проявляли негативного влияния на течение беременности животных во время опытов над ними. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Как отмечает министерство, изучение безопасности антикоронавирусных препаратов для плода и в дальнейшем продолжается. Национальная экспертная группа по вопросам иммунопрофилактики рекомендует беременным женщинам, которые имеют возможные сопутствующие заболевания, или же высокий риск заболеть на коронавирус - обсудить возможность вакцинации со своим семейным врачом.
«Если, по мнению врача, польза от вакцинации превышает потенциальные риски от нее, то женщину рекомендовано прививать мРНК-вакциной»,- отмечает министерство.
Сейчас в Украине имеется только одна такая вакцина - Comirnaty от Pfizer-BioNTech. В случае, если женщина во время срока получила первую прививку вакциной AstraZeneca (Covishield, SKBio), врач должен предупредить ее о соотношении рисков и пользы от второго вакцинирования.
«На основе этого женщина сама будет решать, получить вторую дозу этой же вакцины во время беременности или уже после родов», - добавили в Минздраве.
Отмечается, что женщины также могут привиться вакцинами Comirnaty/Pfizer-BioNTech и AstraZeneca (Covishield, SKBio) и во время грудного вскармливания без всяких предосторожностей. Однако, согласно инструкции препарата CoronaVac от Sinovac Biotech, которую, кстати, также используют на территории Украины - запрещено прививать беременных во время периода вскармливания.
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