В Запорожье ушел из жизни известный общественный активист Василий Душный. Василия Акимовича не стало в возрасте 59 лет.
Печальную весть сообщили родственники Василий Душного. Он долгое время боролся с тяжелой болезнью, но его сердце не выдержало и остановилось 14 июня.
О дате и месте прощания сообщат сегодня на его странице в фейсбуке.
Василий Акимович родился в селе Сельцо Иршавского района Закарпатской области 5 января 1962 года. Вел предпринимательскую деятельность. Был общественным деятелем, активным участником Евромайдана, возглавлял общественную организацию Народная Рада Запорожья и Запорожской области, отстаивал интересы жителей города и области.
РепортерUA выражает соболезнования родным и близким Василия Душного...