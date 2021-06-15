В Запорожье ушел из жизни известный общественный активист Василий Душный

РепортерUA 15 Июн 2021 - 09:28

В Запорожье ушел из жизни известный общественный активист Василий Душный. Василия Акимовича не стало в возрасте 59 лет.

Печальную весть сообщили родственники Василий Душного. Он долгое время боролся с тяжелой болезнью, но его сердце не выдержало и остановилось 14 июня. 

О дате и месте прощания сообщат сегодня на его странице в фейсбуке

Василий Акимович родился в селе Сельцо Иршавского района Закарпатской области 5 января 1962 года. Вел предпринимательскую деятельность. Был общественным деятелем, активным участником Евромайдана, возглавлял общественную организацию Народная Рада Запорожья и Запорожской области, отстаивал интересы жителей города и области.

РепортерUA выражает соболезнования родным и близким Василия Душного... 

 

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