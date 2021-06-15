Запорожские туристы попадаются на границе с фальшивыми ПЦР-тестами

Жители Запорожской обасти сознательной покупают фальшивые ПЦР-тесты, чтобы беспрепятственно пересечь границу, но не осознают последствий. Об этом сообщила директор мелитопольской лаборатории Елена Коршикова.
По ее словам, соответствующие запросы в централизованную лабораторию КНП «Центр ПМСП» поступали уже не единожды. Подтверждение тестов просили правоохранительные органы, страховые, туристические компании, а также представительства посольств Китая и Японии.
- Любые попытки получить результаты ПЦР-теста дистанционно, любые обещания в подлинности нашего теста без фактического посещения лаборатории и сдачи носоглоточных смывов - является подделкой документов и мошенничеством. Также не пытайтесь выдать себя за другое лицо в момент сдачи биоматериала. Покупая тест ПЦР, и отправляясь в другую страну, вы подвергаете риску себя и других людей. Если по прилету окажется, что результаты теста на коронавирус - поддельные, а новый тест будет положительным, страховая не компенсирует ваши расходы на лечение, на самоизоляцию отправят вас и всех контактных лиц. А это могут быть и люди, которые летели с вами в самолете, ехали в автобусе, были в гостинице. С просьбой подтвердить тест к нам уже обращалось представители Херсонского управления нацполиции. В этом случае мы не нашли результата теста, он оказался поддельным. Также к нам обращались представители посольств Китая и Японии, к счастью эти пациенты были в нашей базе, поэтому люди посетили эти страны без проблем, - сообщила Елена Коршикова, цитирует РИА Мелитополь.
Напомним, каждый бланк имеет индивидуальный порядковый номер и QR-код. Отсканировав его можно перейти на результат теста в электронном виде на официальной странице лаборатории: https://mellab.com.ua/. При нажатии «Перейти на сайт» будет открыт полностью идентичный бумажному, электронный бланк. Все бумажные бланки результатов содержат мокрую печать и подпись ответственного лица. При сдаче теста все пациенты предоставляют оригинал и ксерокопию паспорта.
По информации Национальной полиции, за 2020-2021 годы по всей Украине открыто 35 уголовных производств о поддельных результатах тестов на COVID-19 отдельных медицинских лабораторий.
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