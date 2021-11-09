В Бердянске сотрудники турагентства продавали поддельные ПЦР-тесты на коронавирус. Видео

В Бердянске сотрудники туристического агентства продавали поддельные ПЦР-тесты на коронавирус. Они продавали фальшивую документацию об отрицательном результате тестирования на COVID-19. За содеянное им может грозить до пяти лет лишения свободы.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, работники турагентства предлагали своим клиентам приобрести поддельные справки для быстрого и беспрепятственного пересечения границы, а также для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции. Стоимость такой справки составляла 700 гривен.
8 ноября в рамках открытого уголовного производства по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.358 Уголовного кодекса Украины, следователи провели обыск в помещении офиса одного из туристических агентств на территории города Бердянск.
В ходе обыска обнаружено и изъято 5 поддельных сертификатов, в которых дата их действия (72 часа) не соответствовала дню изготовления. Все изъятое будет направлено на экспертизы, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.
Кроме этого, правоохранители устанавливают лиц, успевших приобрести и воспользоваться подделкой, ведь за такие действия также предусмотрена уголовная ответственность. Устанавливаются и все другие лица, причастные к уголовному преступлению. Им грозит до 5 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
Сотрудники полиции напоминают, что за подделку и использование поддельных ПЦР-тестов и COVID-сертификатов предусмотрена уголовная ответственность.
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