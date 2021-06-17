В Кирилловке отдыхающий напал с ножом на сотрудника кафе: пострадавший в реанимации

В Кирилловке задержали запорожца, который подозревается в покушении на умышленное убийство жителя Днепра. Мужчина нанес несколько ножеых ранений своему оппоненту.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, 15 июня около полуночи в дежурную часть отдела полиции № 1 поступило сообщение от медиков районной больницы о том, что к ним доставили мужчину с ножевыми ранениями.
Выяснилось, что 15 июня около 23:40 возле одного из кафе на улице Коса Федотова в Кириловке между рабочим кафе и одним из отдыхающих возникла внезапная ссора, в ходе которой отдыхающий нанес несколько колото-резаных ран в область спины и брюшной полости работнику кафе - мужчине 1986 года рождения. Пострадавшего, жителя города Днепр, доставили в Акимовскую районную больницу. Сейчас мужчина находится в реанимационном отделении больницы.
По горячим следам злоумышленника задержали на косе Федотовой. Им оказался 32-летний житель города Запорожье. С места преступления изъяты вещественные доказательства. 16 июня ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по признакам ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство). Решается вопрос об избрании для него меры пресечения.