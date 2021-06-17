В запорожском аэропорту открыли новый пункт тестирования на COVID: какие цены

В международном аэропорту «Запорожье» открылся новый пункт тестирования на коронавирус. Он расположен на первом этаже терминала.
Как сообщили в пресс-службе КП «Международный аэропорт Запорожье», в новом пункте тестирования можно сделать экспресс-тест на выявление антигена коронавируса. Его результат будут выдавать через 20-30 минут на украинском и английском языках с QR-кодом.
Стоимость экспресс-теста на антиген составляет 800 гривен. Продолжительность процедуры составляет до 5 минут. Результат анализа будет готов через 20-30 минут.
Кроме этого, в новом пункте можно сделать и ПЦР-тест на коронавирус для сокращения пребывания на самоизоляции. Его могут сделать люди, который прилетают из-за рубежа. Результат теста можно получить на электронную почту или Viber. Стоимость ПЦР-теста на коронавирус составляет 1 тыс. 100 гривен. Продолжительность процедуры — до 15 минут.
Еще один пункт тестирования работает в зале международных прилетов запорожского аэропорта. Он открылся в середине мая. Однако там делают только ПЦР-тесты на коронавирус.
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