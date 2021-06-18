В Запорожской области накрыли банду, которая грабила вагоны с углем: «прикрытие» обеспечивали полицейские. Видео

РепортерUA 18 Июн 2021 - 13:58

ГБР совместно с СБУ разоблачило преступную организацию, которая занималась хищением угля из грузовых вагонов «Укрзализныци». В группировку входили и работники полиции в Запорожской области.

Как сообщили в пресс-службе ГБР,  члены руппировки имело четкую структуру и иерархию. В организацию входило более 30 человек из числа правоохранителей, работников железной дороги и гражданских лиц. Они тщательно разрабатывали планы ограблений и распределяли между собой роли.

Чтобы ограбить поезд, его останавливали в определенном месте члены банды, которые работали в военизированной охране железной дороги. Затем другие участники организации перегружали уголь в грузовики.

«Группировка имела в своем распоряжении десятки грузовиков, которыми они караваном вывозили похищенное. За один раз группа могла украсть до 100 тонн угля, на операцию уходило от 30 мин до часа», - сообщили в ведомстве.

Работники полиции в Запорожской области, которые входили в группировку, обеспечивали «прикрытие» от правоохранительных органов. По предварительным подсчетам, на кражах угля они имели миллионные прибыли. Фиксация следователями ГБР преступной деятельности организации продолжалась почти год. 

Следователи ГБР сообщили о подозрении 7 лицам:

  • гражданке Украины в создании преступной организации, руководстве такой организацией и кражах организованной группой в крупном размере (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст . 185 УК Украины);

  • двум инспекторам полиции в Запорожской области за участие в преступной организации, пособничестве в тайном похищении чужого имущества (ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 185 УК Украины);

  • начальнику одной из стрелковых команд АО «Укрзализныця» за участие в преступной организации, пособничестве в тайном похищении чужого имущества (ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 185 УК Украины).

  • трем гражданским лицам за участие в преступной организации; тайном похищении чужого имущества (ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 185 УК Украины).

Решается вопрос об уведомлении о подозрении другим фигурантам производства.

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public://uploads/photos/dbr-vikrilo-masshtabne-zlochinne-ugrupuvannya-yake-rozkradalo-vantazhni-vagoni-sered-pi-1-450x395-f2f.jpg
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