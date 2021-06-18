В Запорожской области накрыли банду, которая грабила вагоны с углем: «прикрытие» обеспечивали полицейские. Видео

ГБР совместно с СБУ разоблачило преступную организацию, которая занималась хищением угля из грузовых вагонов «Укрзализныци». В группировку входили и работники полиции в Запорожской области.
Как сообщили в пресс-службе ГБР, члены руппировки имело четкую структуру и иерархию. В организацию входило более 30 человек из числа правоохранителей, работников железной дороги и гражданских лиц. Они тщательно разрабатывали планы ограблений и распределяли между собой роли.
Чтобы ограбить поезд, его останавливали в определенном месте члены банды, которые работали в военизированной охране железной дороги. Затем другие участники организации перегружали уголь в грузовики.
«Группировка имела в своем распоряжении десятки грузовиков, которыми они караваном вывозили похищенное. За один раз группа могла украсть до 100 тонн угля, на операцию уходило от 30 мин до часа», - сообщили в ведомстве.
Работники полиции в Запорожской области, которые входили в группировку, обеспечивали «прикрытие» от правоохранительных органов. По предварительным подсчетам, на кражах угля они имели миллионные прибыли. Фиксация следователями ГБР преступной деятельности организации продолжалась почти год.
Следователи ГБР сообщили о подозрении 7 лицам:
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гражданке Украины в создании преступной организации, руководстве такой организацией и кражах организованной группой в крупном размере (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст . 185 УК Украины);
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двум инспекторам полиции в Запорожской области за участие в преступной организации, пособничестве в тайном похищении чужого имущества (ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 185 УК Украины);
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начальнику одной из стрелковых команд АО «Укрзализныця» за участие в преступной организации, пособничестве в тайном похищении чужого имущества (ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 185 УК Украины).
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трем гражданским лицам за участие в преступной организации; тайном похищении чужого имущества (ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 185 УК Украины).
Решается вопрос об уведомлении о подозрении другим фигурантам производства.
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