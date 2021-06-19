На трассе в Запорожской области ВАЗ влетел в фуру: пострадавших зажало конструкциями авто. Фото

РепортерUA 19 Июн 2021 - 11:30

На автодороге Запорожье-Мариуполь неподалеку с Инженерное в Пологовском районе произошла авария. Сообщение в Службу спасения поступило в 4:46.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, возле села Инженерное столкнулись два автомобиля - «ВАЗ 2105» с прицепом грузового автомобиля DAF. В результате происшествия два человека в автомобиле зажало конструкциям.

Спасатели деблокировали пострадавших из покореженной машины и передали работникам скорой помощи. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

От ГУ ГСЧС привлекалась 1 единица техники и 4 человека личного состава.

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