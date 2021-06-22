В столице разоблачили схему по уклонению от уплаты налогов на 2,5 млрд грн. Фото

РепортерUA, фото ГБР 22 Июн 2021 - 12:27

Следователи ГБР разоблачили в коррупции должностных лиц столичного управления Государственной налоговой службы, которые помогали предпринимателям уклониться от уплаты налогов на примерно 2,5 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГБР во вторник, 22 июня.

Указано, что чиновники налоговой службы вступили в сговор с представителями нескольких коммерческих структур, занимающихся реализацией подакцизной продукции.

«Налоговики согласно действующему законодательству должны были блокировать регистрацию налоговых накладных этих фирм, отнесенных к рисковым, в обмен на что они за неправомерное вознаграждение не «замечали» грубых нарушений налогового законодательства», – говорится в сообщении.

Противоправная схема действовала с середины прошлого года и позволила злоумышленникам уклониться от уплаты налогов на примерно 2,5 млрд гривен.

Правоохранители провели обыски в служебных помещениях ГНС в Киеве, во время которых изъяли вещи и документы, которые будут приобщены к материалам дела.

Уголовное производство начато по статье злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Досудебное расследование продолжается.

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