МИД отреагировал на инцидент с обстрелом британского эсминца российским флотом

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал инцидент с британским кораблем и российским флотом у берегов аннексированного Крыма, произошедший в среду, 23 июня.
«Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыму составляют постоянную угрозу Украине и союзникам. Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море», - написал Кулеба в Twitter.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что корабль Черноморского флота открыл «предупредительную стрельбу» по британскому эсминцу Дефендер, который якобы нарушил «российскую границу» возле мыса Фиолент возле побережья аннексированного Крыма.
«Эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации. На предупреждение не отреагировал», - говорится в сообщении.
Согласно данным Минобороны РФ, в 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 осколочно-фугасных авиационных бомбы ОФАБ-250) по курсу движения эсминца с управляемым ракетным оружием (УРО) Дефендер,.
«В 12:23 совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО Дефендер покинул границы территориального моря Российской Федерации», - говорится в сообщении.
После этого в Минобороны РФ вызвали военного атташе Великобритании.
В Британии и НАТО ситуацию пока не комментируют.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube, Twitter.