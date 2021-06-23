Глава СНБО: «индийский» штамм коронавируса уже в Украине

В Украине зафиксировано по меньшей мере два случая коронавируса типа Дельта. Об этом заявил глава СНБО Алексей Данилов в интервью ТСН.
По его словам, два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка - 16 лет, которые недавно вернулись из России в Украину. Их госпитализировали в Александровскую больницу Киева. Их состояние стабильное.
«У нас есть четыре лаборатории, которые могут проявлять новый штамм, 2 частных и 2 государственных, у нас нет тестов, которые обнаруживают индийский штамм, мы обратились к ВОЗ», - сообщил Данилов.
Он не исключил, что может быть полностью остановлено сообщение с некоторыми странами из-за данного штамма коронавируса.
По поводу угрозы появления в Украине «индийского» штамма коронавируса сегодня, 23 июня, собирается очередное заседание СНБО. Накануне было объявлено о намерениях усилить контроль за въездом граждан из стран, где стремительно распространился опасный вариант COVID-19. В перечень стран с наибольшей вспышкой данного штамма коронавируса вошли: Индия, Великобритания, Португали, Россия.
В последние месяцы в Украине наблюдается снижение количества суточных заражений коронавируса. Однако из-за низкого уровня вакцинации населения и миграции, говорят ученые из НАН, есть большая угроза распространения опасного штамма «Дельта» из России.
В НАН ожидают, что до конца лета он будет доминировать на всей территории Европы. Страны, в которых «Дельта» уже доминирует, отличаются тем, что последний пик они прошли примерно в январе 2021 года и не имели весеннего пика подобно стран Восточной Европы - таких, как Украина, Польша, Румыния, Венгрия.
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