В России в машине предпринимателя нашли два трупа

В Тульской области (Россия) задержали бизнесмена, который перевозил тела двоих убитых человек. Об этом сообщает СУСК России по региону.
В ночь на 24 июня предприниматель оказал отпор двоим забравшимся к нему на склад ворам, ударив их по голове деревяшкой. А когда выяснилось, что оба мертвы, владелец склада попытался избавиться от тел. Инцидент произошел в деревне Беликово Ленинского района.
По версии следствия, в помещение заброшенного фермерского хозяйства, которое использовалось местным 44-летним жителем в предпринимательских целях как склад, проникли с целью хищения двое мужчин 38 и 60 лет.
Владелец склада нанес им по голове несколько ударов деревянным бруском.
«После этого он связал похитителей, а спустя непродолжительное время они скончались от полученных повреждений. Решив скрыть следы преступления и избавиться от тел, мужчина завернул тела в одеяла и погрузил в свой автомобиль и направился на нем в сторону поселка Иншинский, где был остановлен сотрудниками ДПС», - говорится в сообщении.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц.
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