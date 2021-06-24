Стало известно, где откроются центры массовой вакцинации в Запорожье

С 26 июня в Запорожье открываются центры массовой вакцинации против COVID-19, которые расположены на базе 5 учреждений здравоохранения первичного звена.
Центры откроются по адресам:
1. КНП «Запорожский центр первичной медико-санитарной помощи №1» по адресу пр. Соборный, 88;
2. КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №2», ул. Авраменко, 4;
3. КНП «Запорожский центр первичной медико-санитарной помощи №5», ул. Запорожского казачества, 25;
4. КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №8», ул. Пищевая, 2;
5. КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 10», бул. Шевченко, 25
Центры будут работать с 10:00 до 16:00 только в выходные и праздничные дни. Осуществлять прививки будут медицинские бригады двукратно с интервалом в 28 дней вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech, одобренной Всемирной организацией здравоохранения.
Вакцинация для всех бесплатная. Вакцинироваться в центрах могут люди любого возраста, которые записывались через приложение «Дія» или через контакт-центр Минздрава и люди, которые записывались на вакцинацию через регистратуру или у своего семейного врача. Каждый человек получит приглашение на вакцинацию на конкретный день и время.
Кроме того, человек может сам обратиться к семейному врачу или в территориальный центр первичной медико-санитарной помощи, где он также получит приглашение на прививку.
Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт и идентификационный код.
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