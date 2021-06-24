Крупнейший греческий туроператор прекратил обслуживать украинских туристов: что произошло

Крупнейший греческий туроператор Mouzenidis Travel прекратил прием и обслуживание новых клиентов на территории Греции в период с 18 по 26 июня. Об этом говорится в заявлении на сайте туроператора.
«Mouzenidis Travel А.Е. предлагает перенос туров, забронированных на указанные даты, на период с 01.09.2021 и далее или на летний сезон 2022 по тому же ценовому каталогу», - говорится в сообщении.
Туристам, которые уже отправились в тур, предоставят туристическое обслуживание в полном объеме, в том числе обратные авиаперевозки.
«Ожидаем продолжение туристического обслуживания после 26.06.2021 года», - отметили в компании.
Консульство Украины в Салониках, где расположен центральный офис туроператора, подтвердило, что Мouzenidis Travel сообщила украинским партнерам о временном приостановлении приема туристов из Украины в указанный период. В случае возникновения проблемных ситуаций, связанных с компанией Мouzenidis Travel, консульство просит обращаться на горячую линию +306907962985, которая работает в режиме 24/7.
Украинским туристам, которые приобрели путевки в компании Мouzenidis Travel, но еще находятся в Украине, перед поездкой в Грецию советуют обратиться непосредственно в отель, в котором запланирован отдых, на предмет действительности бронирования.
Директор Mouzenidis Travel Ukraine Альберт Ованесов объяснил, что делать туристам из Украины, которые уже купили туры греческого оператора. По его словам, туристы, которые находятся в Греции, будут проживать в гостиницах, на условиях забронированного тура. Все туристы будут возвращены в Украину на своих рейсах согласно выписанным билетам. Если у туристов еще нет билетов на обратный рейс, они будут прикреплены в ЛК за 2 дня до вылета, после того, как МАУ направит их Mouzenidis Travel Ukraine.
Перебронирование заявок на другие даты до 1 сентября можно сделать онлайн. Запросы на возврат средств по заявкам, туроператор просит прописывать в примечаниях к заявке. Они будут приняты в работу, в соответствии с очередностью и будет дан ответ об условиях возврата.
Туры в Афины (блоки МАУ) будут выполняться с 18 июня и дальше и туристы будут заселены в отеле Bomo Palmariva и Bomo Palace.
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