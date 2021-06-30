Украина прошла в четвертьфинал Евро-2020

РепортерUA 30 Июн 2021 - 09:08

В рамках 1/8 финала чемпионата Европы сборная Украины в овертайме обыграла Швецию со счетом 2:1.

Решающий гол в ворота шведской команды забил Артем Довбик, который вышел на поле на 106-й минуте встречи вместо Андрея Ярмоленко.

Уже в компенсированное ко второму овертайму время Александр Зинченко навесил в штрафную на Довбика, который головой в падении отправил мяч точно в сетку. Этот гол стал первым для форварда Днепра-1 за сборную Украины.

Отметим, что сборная Украины впервые вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. В следующем поединке подопечным Шевченко предстоит сыграть против сборной Англии.

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