Украина прошла в четвертьфинал Евро-2020

В рамках 1/8 финала чемпионата Европы сборная Украины в овертайме обыграла Швецию со счетом 2:1.
Решающий гол в ворота шведской команды забил Артем Довбик, который вышел на поле на 106-й минуте встречи вместо Андрея Ярмоленко.
Уже в компенсированное ко второму овертайму время Александр Зинченко навесил в штрафную на Довбика, который головой в падении отправил мяч точно в сетку. Этот гол стал первым для форварда Днепра-1 за сборную Украины.
Отметим, что сборная Украины впервые вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. В следующем поединке подопечным Шевченко предстоит сыграть против сборной Англии.
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