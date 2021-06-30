В Украине задержали четырех турков за рекордную контрабанду героина на 2,3 млрд грн. Фотофакт

В Украине будут судить четырех граждан Турции за контрабанду рекордной партии героина, стоимость которой на «черном рынке» составляет 2,3 млрд грн. Об этом сегодня, 30 июня, сообщает Офис генпрокурора.
Мужчины обвиняются в контрабанде наркотических средств в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц. Героин под видом партии риса везли из Пакистана в Украину, чтобы переправить в ЕС.
«Во время обыска складов во Львове правоохранители выявили одну тонну героина, примерная стоимость которого по ценам черного рынка составляет около 2,3 млрд грн», - сказано в сообщении.
Подозреваемым инкриминируют ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.
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