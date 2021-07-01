В турецком аэропорту без воды и еды застряли туристы из Украины. Видео

РепортерUA, видео Антон Пустовой 01 Июл 2021 - 11:32

Из турецкого аэропорта «Миляс-Бодрум» с 13:30 не отправляются международные рейсы, в том числе задерживаются, как минимум, два рейса в Украину, из-за отстутсвия элекроэнергии. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта.

Когда авария будет устранена, неизвестно.

Украинец Тимур Левчук написал в Facebook, что их привезли в аэропорт Бодрума, несмотря на то, что он не работает как минимум с 11 утра. Сказали, что электричества нет из-за пожара на электростанции.

«Здесь сидят уже сотни людей без воды и пищи. Когда будет свет, и мы сможем вылететь, пока неизвестно», – написал Левчук.

«21:38 света нет, на улице темно. Пассажиры, которые прилетают в Бодрум, не могут выйти из аэропорта, так как не могут пройти паспортный контроль», – добавил он.

Турецкие СМИ сообщают, что возник пожар в кабелях на вертодромном участке аэропорта «Миляс-Бодрум», повреждены кабели и трансформатор. Технические бригады приступили к ремонту системы, поврежденной пожаром. Хотя ожидается, что неисправность будет устранена в течение дня, было объявлено, что самолеты, которые планируют приземлиться в аэропорту «Миляс-Бодрум», были перенаправлены в аэропорты Измира и Даламана.

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