Разгон Майдана: запорожский суд отпустил обвиняемого, который находился в розыске, под личное обязательство

Вчера, 1 июля, в Жовтневом районном суде состоялось судебное заседание по делу экс-начальника ГУ МВД в Запорожской области Владимира Сербы. Он был объявлен в розыск с 2015 года, но вчера прибыл на заседание в сопровождении своего адвоката. Об этом на своей странице в фейсбуке написала адвокат Елена Яркина.
Экс-главу запорожской милиции обвиняют в разгоне запорожского Майдана 26-го января 2014-го года, злоупотребления властью и организации массовых беспорядков. Как сообщила адвокат потерпевших Елена Яркина, Владимир Серба объяснил причины своей неявки на судебные заседания в течение семи лет тем, что не скрывался за пределами Украины и не знал об уголовном производстве в отношении него.
Во время судебного заседание 1 июля прокуратура подала ходатайство об избрании меры пресечения - взятие Владимира Сербы под домашний арест. Но следственная судья Жовтневого районного суда Запорожья Юлия Пивоварова рассмотрела этот вопрос и отказала в ходатайстве.
Постановлением суда, Владимиру Сербе избрали меру пресечения в виде личного обязательства сроком на 2 месяца до 01.09.2021. В случае нарушения условий личного обязательства, суд может применить штраф от 463,50 грн до 3708,00 грн.