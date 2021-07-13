Разгон Майдана: запорожский суд начал слушание по делу экс-начальника милиции

РепортерUA 13 Июл 2021 - 10:29

Вчера, 12 июля, в Жовтневом районном суде было начато слушание дела по обвинению экс-начальника милиции области Владимира Сербы. Обвиняемый вышел на связь с судом в режиме видеоконференции.

В судебном заседании был объявлен обвинительный акт, гражданские иски семи потерпевших на общую сумму более 600 тыс. гривен и утвержден полный порядок исследования доказательств, сообщили в пресс-службе Жовтневого районного суда.

Вину и гражданские иски Владимир Серба не признал и дал показания относительно событий, которые происходили на площади Фестивальной 26 января 2014 года.  

Ходатайство прокурора о заключении обвиняемого под стражу суд оставил без удовлетворения. На следующее судебное заседание, которое назначено на 1 сентября 13:00 будут вызваны потерпевшие для допроса.

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