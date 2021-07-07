Разгон Майдана: запорожская прокуратура оспорит меру пресечения одному из обвиняемых

Запорожская областная прокуратура подала апелляционную жалобу на постановление Жовтневого районного суда об избрании меры пресечения в виде личного обязательства для бывшего начальника Главного управления МВД Украины в Запорожской области генерал-майора милиции Владимира Сербы.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, экс-глава милиции обвиняется в организации массовых беспорядков и превышении власти при разгоне майдана у здания Запорожской облгосадминистрации в января 2014 года во время известных протестных событий Революции Достоинства в Запорожье.
В прокуратуре подтвердили, что Владимир Серба действительно находился в розыске с 2015 года. В связи с уклонением Сербы от явки к органам досудебного расследования, он был объявлен в розыск с избранием ему заочно меры пресечения в виде содержания под стражей. После 7 лет уклонения от следствия и суда, подозреваемый появился в суде 1 июля этого года. Прокуратура настаивала на сохранении меры пресечения в виде содержания под стражей. Рассмотрев все обстоятельства, суд постановил изменить ранее избранную меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.
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«Сторона обвинения с таким решением суда не согласилась, подав апелляционную жалобу на него, принципиально настаивая на взятии Сербы под стражу», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Следующее заседание по данному делу запланировано на 8 июля.
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