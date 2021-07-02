Экокатастрофа на Донбассе: существует угроза загрязнения Азовского моря

Из-за опасных отходов на шахтах Донбасса регион находится на грани экокатастрофы. В результате нее может загрязниться и Азовское море, сообщает в своем материале РБК-Украина.
На оккупированной территории Донецкой и Луганской областей находится около 5 тысяч предприятий, которые в случае повреждения могут принести значительный вред природе и местным жителям. Некоторые объекты уже несут угрозу не только для оккупированного Донбасса, но и для всей Украины. Например, шахта «Юный коммунар», в которой в 1979 году провели контролируемый ядерный взрыв.
До войны с Россией из шахты постоянно откачивали грунтовые воды, чтобы радиация не попала в водоносные горизонты. Однако через несколько лет после начала оккупации боевики перестали это делать, якобы из-за нехватки средств. Сейчас опасные вещества уже поступают в горизонты питьевой воды.
Еще один опасный объект – горловский «Стирол». До войны предприятие специализировалось на производстве аммиака, карбамида, аммиачной селитры, полистирола, а также неорганических солей и органических смол. В 2013 году на заводе произошла серьезная авария, в результате которой погибли шесть человек. Через год после этого, когда начались боевые действия на Донбассе, завод официально прекратил работу и заявил об очистке цехов от аммиака.
Если же на заводе продолжают хранить это вещество, во время обстрелов могут возникнуть тяжелые экологические последствия, не говоря уже о прямых жертвах сразу после потенциальной катастрофы. От «Стирола» до ближайшего жилого дома буквально 500 метров.
Украинских и международных экспертов туда не подпускают, поэтому информации о сегодняшней ситуации на «Стирола» нет. Так же как и новых данных о Донецком казенном заводе, который специализируется на изготовлении боеприпасов и взрывчатки. С начала боевых действий этот завод неоднократно подвергался артиллерийским обстрелам, что вызвало детонацию взрывчатых материалов на его складах.
К объектам, которые несут угрозу экологии, относятся и шахты в состоянии ликвидации. Это, в частности, шахта «Южная», которая находится возле линии разграничения.
Существует еще одна проблема – снижение уровня воды в водоемах. Например, река Белая и Исаковское водохранилище в Луганской области стремительно мелеют. В частности, из-за деятельности Алчевского металлургического комбината, который использовал для своих нужд больше воды, чем давали природные водотоки.
С другой стороны – оккупационная администрация прекратила откачивать воду из шахты «Романовская». Раньше воду из нее направляли в местное водохранилище, сейчас же она идет прямо в шахтные выработки.
Закрыв и затопив десятки шахт, оккупанты поставили под угрозу источники питьевой воды, которыми пользуется около 800 тысяч человек. По информации ЦОЗ, на Донбассе около 40-60 шахт уже затоплены, вода из них может попасть в колодцы обычных людей.
Объекты повышенной опасности также находятся в городах Новолуганское, Авдеевка, Мариуполь и Торецк. Однако пока радиационный фон там в пределах нормы, уточнил глава ДЭИ.
Как долго ситуация будет оставаться стабильной – неизвестно. В отличие от подконтрольной части Донбасса, оценить экологическую ситуацию в ОРДЛО невозможно. Уже семь лет туда не могут попасть ни официальные представители Украины, ни международные эксперты.
Уже упомянутое загрязнение источников питьевой воды на самом деле угрожает не только местным жителям. Последствия сможет ощутить на себе и другая территория Украины.
«Опасные отходы из шахт могут попасть в реку Северский Донец, откуда и в Азовское море. Это наиболее серьезная экологическая опасность», – отметил в комментарии РБК-Украина консультант украинской делегации в ТКГ по экологическим вопросам Егор Фирсов.
Об опасности загрязнения Азовского моря говорит и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. «Специалисты не исключают, что существует угроза радиационного загрязнения как минимум акватории Азовского моря. И здесь последствия экологической катастрофы на севере Крыма коснутся не только Украины, но и всего Черноморского региона – Румынии, Болгарии, Грузии и Турции», – отметил он.
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