Как идут строительные работы в Музее запорожского казачества. Видео

Вместе с Музеем в этом году на Хортице планируется обновить холм с флагштоком и Казачий круг. Эти объекты стали участниками «Большой реставрации» - программы по обновлению памятников культурного наследия, инициированной в рамках «Большого строительства».
На реализацию всего запланированного потратят почти 100 млн гривен. Это 77,3 миллиона из государственного бюджета и почти 20 млн из областного бюджета.
Сейчас строительные работы в Музее истории запорожского казачества продолжаются полным ходом и одновременно на нескольких локациях. Привлечены десятки единиц техники и сотни работников. На крыше Музея уже завершают снятие аварийного покрытия. В дальнейшем строители отремонтируют фасад, расширят площадку на крыше, а внутренний дворик покроют стеклом.
В будущих планах развития острова - проведение реконструкции внутри Музея истории запорожского казачества, создание виртуального музея подводных находок и улучшение инфраструктуры острова.
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