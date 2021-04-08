Сталактиты на потолке, тазики под ногами и падающие плиты: в каком состоянии находится Музей истории запорожского казачества. Фото

Сегодня, 8 апреля, состоялось выездное совещание под руководством главы Запорожской областной государственной администрации Александра Старуха. Речь шла о реконструкции Музея истории запорожского казачества.
В рамках инициативы президента Украины Владимира Зеленского «25 магнитов» при участии Минкульта в стране стартовало обновление ста культурных объектов, в перечень которых попал Музей истории запорожского казачества, который сам не является таким объектом, но делает другие объекты доступными общественности.
- Хортица должна быть современным пространством для культуры, туризма, духовности, отдыха, саморазвития. Комфортным и безбарьерным пространством для каждого. Первый шаг в этом направлении – долгожданная реконструкция и восстановление работы Музея истории запорожского казачества, – отметил глава ЗОГА Александр Старух.
На сегодня здание музея аварийное, с 2015 года его посещение временно прекратили. Он нуждается в комплексной реконструкции, которая затронет фундамент, кровлю и внутреннюю часть помещений, где размещаются экспонаты. Сами экспонаты находятся в семи экспозициях на Запорожской Сечи, выставочном зале музея «Город за порогами», а также представлены на выездных выставках.
Построенное в 1983 году здание музея еще на момент сдачи в эксплуатацию, по словам руководства, имело около семидесяти замечаний. В 2005 году из-за возникших трещин была заказана реконструкция, но она лишь немного облегчила смотровую площадку, что уменьшило нагрузку на фундамент.
Сейчас крыша здания, которая выполняет функцию панорамной площадки с видом на ДнепроГЭС, усеяна трещинами, которые пропускают влагу внутрь помещений. Из-за формы и площади существующая система водоотвода не справляется. Кроме того, вдоль трещины можно заметить значительную просадку одной из частей здания – почти на 20 см. Проблемным является и облицовочный материал. Мраморные плиты весом в 70 кг непрактичны и уже несколько лет обваливаются со стен музея.
Внутри ситуация не лучше. Пол выставочных залов уставлен тазами и ведрами из-за постоянных протеканий, а в местах, где особо часто бежит вода, вовсю растут сталактиты. Помещения пусты, основная часть экспонатов вывезена, а то, что вывезти невозможно, скрыто под полиэтиленовой пленкой. Отдельные экспозиции музея от протеканий защищает установленный над крышей навес.
На вопрос о том, на каком этапе находится реконструкция сейчас, руководство музея ответило, что ведется подготовка эскизов будущих изменений. Однако об этом РепортерUA сообщал еще в июле прошлого года. Стоимость необходимых работ точно оценить до проектного этапа невозможно, но Александр Старух отметил, что финансирование ляжет на плечи госбюджета. Четких сроков реконструкции руководство музея не дает: проект хотят подготовить за несколько месяцев, а аварийность здания планируют ликвидировать до конца этого года.
Напомним, что 19 августа 2020 года остров Хортица посетил Владимир Зеленский. Президенту доложили, что в 2020 году практически завершено упорядочение землепользования на территории Национального заповедника «Хортица». А именно: заповеднику передали земельные участки, необходимые для его деятельности. В последние годы за счет средств субвенции из местного бюджета государственному бюджету НЗ «Хортица» получил более 6 млн грн.
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