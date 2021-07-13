Арсен Аваков подал заявление об отставке. Документ

Арсен Аваков подал в отставку с должности министра внутренних дел Украины. Заявление, опубликованное на сайте МВД, датируется 13 июля.
«В соответствии с частью первой статьи 18 Закона Украины «О Кабинете министров Украины» прошу принять мою отставку с должности Министра внутренних дел Украины», - говорится в заявлении.
В конце текста от руки дописано «Честь имею!».
Заявление об увольнении главы МВД должны согласовать в Верховной Раде.
Аваков находится на посту главы МВД с 27 февраля 2014 года. Он был переназначен министром внутренних дел 29 августа 2019.
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