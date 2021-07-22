Россия подала жалобу в ЕСПЧ против Украины

РепортерUA 22 Июл 2021 - 12:41

РФ впервые подала иск в Европейский суд по правам человека против Украины. Об этом со ссылкой на РИА Новости сообщает РепортерUA.

В списке претензий, которые Москва выдвигает Киеву, десять пунктов:

  • Гибель людей во время Евромайдана в 2014 году, при пожаре в Доме Профсоюзов в Одессе и во время проведения операции на Донбассе;
  • «практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих» путем запрета работы СМИ и журналистов;
  • дискриминация русскоговорящего населения и вытеснение русского языка из общественной сферы;
  • дискриминация российского бизнеса;
  • гибель людей и уничтожение имущества «в результате обстрелов Вооруженными силами Украины сопредельной территории Российской Федераци»;
  • лишение жителей Донбасса возможности участия в выборах в центральные органы власти;
  • блокирование Северо-Крымского канала «как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова»;
  • нападения на дипломатические представительства России;
  • крушение самолета «Малазийских авиалиний» 17 июля 2014 года «вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий».
  • «отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений».

В Генпрокуратуре отметили, что жалоба «Россия против Украины» - это первая в истории России межгосударственная жалоба, которая подана российскими властями в европейский суд.

Согласно пресс-релизу ведомства, подача жалобы призвана «привлечь внимание Европейского Cуда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями».

В приложении к пресс-релизу Генпрокуратура конкретизирует претензии, выдвигаемые к украинским властям, перечисляя случаи, в которых, по версии российского ведомства, Украина нарушала права и свободы граждан - как украинцев, так и россиян.

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