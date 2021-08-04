В Запорожье заработал еще один центр массовой вакцинации: где он находится

В Запорожье заработал еще один центр массовой вакцинации населения от COVID-19. Расположен центр на 2-м этаже ТЦ «Амстор» (ул. Победы, 64).
С 19 июля в Украине начался пятый этап вакцинации от коронавируса. На сегодняшний день в городе Запорожье функционируют 7 центров массовой вакцинации, которые расположены по следующим адресам:
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КНП «Запорожский центр первичной медико-санитарной помощи №1»: пр. Соборный, 88. Время работы - ежедневно, с 9:00 до 15:00.
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КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №2»: ул. Авраменко, 4. Время работы - ежедневно, с 9:00 до 15:00.
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КНП «Запорожский центр первичной медико-санитарной помощи №5»: ул. Запорожского казачества, 25. Время работы - ежедневно, с 9:00 до 15:00.
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КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №8»: ул. Пищевая, 8. Время работы - ежедневно, с 9:00 до 15:00.
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Центр массовой вакцинации (временный пункт прививки) на базе Запорожского областного центра молодежи. Время работы - ежедневно, с 11:00 до 16:00.
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ТЦ «City Mall»: ул. Запорожская, 1Б. Время работы - ежедневно, с 10:00 до 18:00.
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2-й этаж ТЦ «Амстор»: ул. Победы, 64. Время работы - ежедневно, с 10:00 до 18:00.
Последний центр удалось открыть благодаря сотрудничеству с социально ответственным бизнесом. Городу для проведения прививок был предоставлен весь второй этаж ТЦ «Амстор». Сейчас 6 мобильных бригад работают только на половине общей площади, но в случае необходимости их количество увеличат и медики смогут занять еще один зал.
Прививки в центрах проводятся вакцинами - Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca и Moderna. По состоянию на 3 августа использовано более 70 тысяч доз вакцины. Первую дозу получили 48 325 человек, 22 549 запорожцев привиты второй дозой.
Вакцинироваться в центрах могут взрослые в возрасте от 18 лет. Запись производится через регистратуры территориальных центров первичной медико-санитарной помощи или у своего семейного врача. Также на прививку можно записаться через сайт департамента здравоохранения Запорожского городского совета и сайт медицинской информационной системы Helsi.me. При обращении в центр вакцинации при себе необходимо иметь паспорт и идентификационный код.
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