Шевченковский районный суд Киева взял под стражу подозреваемых в рэкете членов Нацкорпуса

РепортерUA 07 Авг 2021 - 12:06

Шевченковский районный суд Киева взял под стражу семерых подозреваемых членов группировки, среди которых представители харьковского подразделения Нацкорпуса. Их подозревают в рэкете, пишет Громадське.

Подозреваемых cуд отправил под стражу на 60 суток без права внесения залога. Речь идет о Иване Никифорове, Сергее Козлюке, Сергее Величко, Олеге Скрипке, Кирилле Крикунове, Дмитрие Колесникове и Артеме Субочеве.

Напомним, 5 августа были задержаны лидеры харьковского Нацкорпуса. Их обвиняют в создании и участии в деятельности организованной преступной группировки, занимающейся рэкетом. Организаторами группы называется 27-летний Сергей Величко и 31-летний участник Азова Артем Мошенский. Позже стало известно, что суд избрал меру пресечения для Величко. Его отправили под стражу на 60 суток.

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