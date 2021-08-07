Шевченковский районный суд Киева взял под стражу подозреваемых в рэкете членов Нацкорпуса

Шевченковский районный суд Киева взял под стражу семерых подозреваемых членов группировки, среди которых представители харьковского подразделения Нацкорпуса. Их подозревают в рэкете, пишет Громадське.
Подозреваемых cуд отправил под стражу на 60 суток без права внесения залога. Речь идет о Иване Никифорове, Сергее Козлюке, Сергее Величко, Олеге Скрипке, Кирилле Крикунове, Дмитрие Колесникове и Артеме Субочеве.
Напомним, 5 августа были задержаны лидеры харьковского Нацкорпуса. Их обвиняют в создании и участии в деятельности организованной преступной группировки, занимающейся рэкетом. Организаторами группы называется 27-летний Сергей Величко и 31-летний участник Азова Артем Мошенский. Позже стало известно, что суд избрал меру пресечения для Величко. Его отправили под стражу на 60 суток.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube, Twitter.